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Eğitimde işbirliği protokolü

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında bir araya gelen Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, her kademedeki eğitim kurumlarında eğitimin niteliğiyle ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürütmeye yönelik hazırlanan işbirliği protokolünü imzaladı.

Eğitimde işbirliği protokolü

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında bir araya gelen Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, her kademedeki eğitim kurumlarında eğitimin niteliğiyle ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürütmeye yönelik hazırlanan işbirliği protokolünü imzaladı.

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Eğitimde işbirliği protokolü

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, üniversitelerin bir şehir için şans olduğunu belirterek, “Hem ticaretin gelişmesi, hem sanayinin gelişmesi hem de eğitimdeki kalitenin artırılması ile alakalı bir şanstır. Bu çerçevede biz Bozok Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimin daha kaliteli hale gelmesi, bir tecrübe paylaşımı olması açısından protokol hazırladık. Bu protokol çerçevesinde üniversitemizin öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alanda görev yapan milli eğitimdeki öğretmen arkadaşlarımızla beraber Yozgat’ta ki eğitim seviyesinin daha da artırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklar. Her iki tarafta görev ve sorumluluklarını bilsinler ve bu çalışmaları devam ettirelim” dedi.
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ise, “Üniversite bulunduğu şehre birçok açıdan katkıda bulunan kurumların başında gelir. Üniversite olarak şehrin birçok alanında, tarım, sanayi, hayvancılık gibi alanlarda şehre katkıda bulunabilecek birçok birimimiz var. Bununla beraber şehirle en fazla irtibatı bulunan kurumumuz eğitim. İlahiyat, eğitim ve mühendislik fakültelerimizle özellikle eğitimin birçok alanına katkıda bulunabilecek bir durumdayız. Öğretmenlerimizin hizmet içi eğitiminde özellikle katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca milli eğitimin okulları bizim okullarımıza öğrenci yetiştiren birer laboratuvardır. Dolayısı ile biz öğretmenlerimize bu manada katkıda bulunurken öğrencilerimizin alan uygulamasında da milli eğitimin okullarından istifade etme imkanımız olacaktır. Bu noktada bizim milli eğitim müdürlüğümüzle birçok alanda işbirliğimiz olacaktır. Bunu bir protokole bağlamak suretiyle il ve ilçelerdeki birçok okulla işbirliği yapma imkanımız olacak. Hem üniversitemiz hem de milli eğitim camiası için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
EĞİTİM ÖNEMLİDİR
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da, günümüz dünyasında, bölgesel düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü ile her alanda gelişmenin sağlanmasında yerel aktörlerin işbirliğinin arttığına dikkat çekti. Yazıcı, giderek yaygınlaşan bu durumda milli eğitim müdürlükleri ve üniversiteler hakim rol üstlenmekte, sosyal taraflar, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin de giderek artan oranlarda aktif roller almakta olduğuna dikkat çekti. Yazıcı, ‘’Kuşkusuz eğitim, bir bölgenin en önemli alanlarından biridir. Hayat boyu öğrenme anlayışıyla düşünüldüğünde ise eğitimin her yaştan bölge/semt sakinini doğrudan ilgilendiren bir konu olduğu açıklıkla söylenebilir. Bir toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi, o toplumun yaşam kalitesi ile bireylerinin toplumsal ve demokratik süreçlere katılım eğilimlerini artıran bir etkendir. Bu ise canlı ve dinamik bir toplum olabilmenin en önemli koşuludur. Geniş perspektifte, ülkesel boyutta düşünüldüğünde de yine eğitimin niteliğinin artırılması ve eğitim sisteminin çıktıları ile küresel rekabet koşulları ve ülke ihtiyaçları arasında uyumun sağlanması, o ülke açısından bölgesel rekabet gücü ve gelişimi bakımından en büyük avantaj olabilmektedir. Bu nedenle, eğitimin niteliğinin arttırılması yönündeki her türlü arayış ve uğraş, her düzeyde toplumsal ve ulusal bir sorumluluk olarak dile getirilebilir’ ifadelerini kullandı. 
Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, eğitim alanında hizmet veren tüm kurumlar ile yükseköğretim kurumlarının işbirliği yapması, her iki düzeyde ortaya çıkan eğitim sorunlarının paylaşılması, bu iki eğitim kademesi arasında, karşılıklı işbirliği anlayışının gelişmesine imkân sağlayacağını anlattı. Yazıcı, okullardaki eğitimin niteliğini arttırıcı önemli bir stratejik girişim olarak düşünülebileceğinin de altını çizdi. Yazıcı, ‘’Bu perspektifle, Yozgat ilinde eğitimin niteliğini daha da ileri bir noktaya taşımak, eğitim hizmet kalitesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozok Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile ilgili çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır” diyerek, konuşmasını noktaladı.
 

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