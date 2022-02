Eğitimde iş birliği

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında, Valilik Makam Toplantı Salonu’nda, yürütülecek çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amaçlarıyla Eğitimde İş birliği Protokolü imzalandı. Eğitimin sadece bir kurum üzerine yüklenecek bir yük olmadığını söyleyen Polat, ’’Milli Eğitim Bakanlığı bundan sorumlu kurum olabilir ama eğitim hepimizin sorumluluğu. Tüm kurum ve kuruluşlarımız eğitimin emrinde. Eğitim sürecinde çocuklarımızı, yarınlarımızı, umutlarımızı devletine, milletine, ezanına, bayrağına, ailesine, atasına bağlı olarak yetiştirmek zorundayız. Yozgat’tan yetiştireceğimiz bir evladımız belki devleti yönetecek. Bunun için en iyi şekilde eğitimi desteklememiz ve eğitim kurumlarını buna hazır hale getirmemiz lazım’’ dedi. Yozgat Bozok Üniversite’nin en önemli kaynaklardan biri olduğunu ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın her zaman destek olduğunu söyleyerek, ‘’Yozgat’a artı değer katacak her türlü projelerde olmaktan memnunuz. Yeter ki işin içinde Yozgat olsun. Rektör hocamı sağ olsun. Geldiğimiz günden beri sahada olan üniversite görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Verdikleri desteklerden dolayı rektör hocamızın liderliğinde tüm üniversitemize teşekkür ediyorum. Yozgat’ta eğitim kalitesinin artırılması konusunda her türlü çabayı vermeye devam edeceğiz’’ diye konuştu. Üniversitenin Yozgat’ın tüm kurumları ile çalışmalarına devam ettiğini belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’En önemli paydaşımız Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Eğitim-öğretimin başladığı ana süreç Milli Eğitim Müdürlüğümüz, üniversitelerimiz yükseköğretimde de geleceğin meslek sahiplerinin yetiştirildiği bir kurum. Biz Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz faaliyetleri çok önemsiyoruz. Her zeminde, her pozisyonda, bütün fakültelerimizin ilgili olduğu her alanda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çalışmalarımız protokol çerçevesinde ve çok geniş bir zeminde devam edecek. Bu protokolün eğitim camiamıza, ülkemizin geleceği olan gençlerimize önemli katkılarının olmasını niyaz ediyorum’’ dedi. Günümüzde hızla devam eden teknolojik ve toplumsal gelişmelerin, bölgesel sorunların çözümü için yerel aktörler arasındaki iş birliğinin önemini daha da artırdığını söyleyen Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve üniversitelerin hâkim rol üstlenmekte olduğunu dile getirdi. Çağın gerektirdiği, yeni konseptleri içeren bir protokol oluşturduklarını ifade eden Yazıcı, ‘’Kuşkusuz eğitim, bir bölgenin öncelikli alanlarından biridir. Hayat boyu öğrenme anlayışıyla düşünüldüğünde ise eğitimin her yaştan bölge/semt sakinini doğrudan ilgilendiren bir konu olduğu açıklıkla söylenebilir. Bir toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi, o toplumun yaşam kalitesi ile bireylerin toplumsal ve demokratik süreçlere katılım eğilimlerini artırmaktadır. Bu ise canlı ve dinamik bir toplum olabilmenin en önemli şartıdır. Geniş perspektifte, ülke boyutunda düşünüldüğünde de yine eğitimin niteliğinin artırılması ve eğitim sisteminin çıktıları ile küresel rekabet şartları ve ülke ihtiyaçları arasında uyumun sağlanması, o ülke açısından bölgesel rekabet gücü ve gelişimi bakımından fayda sağlamaktadır. Bu nedenle, eğitimin niteliğinin artırılması yönündeki her türlü arayış ve uğraş, her düzeyde toplumsal ve ulusal bir sorumluluk şeklinde düşünülmektedir. Bundan dolayı, eğitim alanında hizmet veren tüm kurumlar ile yükseköğretim kurumlarının iş birliği yapması, her iki düzeyde ortaya çıkan eğitim sorunlarının paylaşılması, bu iki kurum arasında, karşılıklı iş birliği anlayışının gelişmesine imkân sağlayacağından, okullarımızdaki eğitimin niteliğini artırıcı önemli bir stratejik girişim olarak düşünülmektedir. Eğitimin kademelerinden birisi olan Bozok Üniversitesi ve Milli Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliğini her zaman önemsiyoruz. Sayın valimiz önderliğinde çalışmalarımız bundan sonrada ivmeli bir şekilde devam edecek’’ şeklinde konuştu. •Sümeyye İlhan•