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Eğitimde iletişim

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bahçeşehir Şehit Armağan Alper ilkokulu/ İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

05 Mart 2020 Perşembe 03:40
Eğitimde iletişim

Okul müdürü Ersan Kurt'u odasında ziyaret eden Yazıcı, uygulanan projeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve okul hakkında genel bilgiler alıp, okulun birimlerinde incelemelerde bulundu. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, bir süre sohbet etti. Öğretmenler ile bir araya gelen Yazıcı, eğitimin anlamı, muhtevası, fıtrat eğitimi, bilgilerin içselleştirilmesi, davranışa dönüştürülmesiyle kök değerlerimizin öğretilmesi konularına değinerek, eğitimde iletişimin sevgi diliyle kurulmasının öneminden bahsetti. Öğretmenlerin görüş ve taleplerini alan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitime katkı sağlayan okulun yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çalışmalarına teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitimde Iletişim
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