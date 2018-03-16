Eğitimde hijyen konuşuldu

Toplantıda, Öğrencilerin ve okul/kurum çalışanlarının sağlıklarının korunması, temizlik, hijyen konularında teşvikin geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması, sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısı ile topluma sağlıklı hayat tarzları ile alışkanlıklarının kazandırılması, sağlıklı eğitimin verilmesi konuları ele alındı. Saraykent Toplum Sağlık Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol gereği işbirliği toplantısına Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan başkanlık etti. Toplantıya Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Coşkun Bölükbaşı, Toplum Sağlık Merkezi Personelleri Oğuz Bilici ve Hicran Yılmaz da katıldı. Saraykent İlçesi´ndeki tüm öğretmen, öğrenci ve personellerin sağlığının korunması noktasında kararlar alındı. Alınan kararlar arasında tüm okulların kendi bünyelerinde sağlık komisyonları kurulmasının gerektiği ve karşılaşabilecek tüm olumsuz durumlarda yetkililere ivedi olarak haberlerin verilmesi gerektiği vurgulandı. Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelince oluşturulan komisyonunun denetimlere ağırlık verileceği, toplantıda tüm eğitim yöneticilerine duyuruldu.