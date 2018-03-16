Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117202
ALTIN
164.850
DOLAR
3.8974
STERLİN
5.4297
EURO
4.7997

Eğitimde hijyen konuşuldu

SARAYKENT ilçesinde okul sağlığı hizmetleri işbirliği protokolü kapsamında okul müdürleriyle toplantı yapıldı.

Eğitimde hijyen konuşuldu

SARAYKENT ilçesinde okul sağlığı hizmetleri işbirliği protokolü kapsamında okul müdürleriyle toplantı yapıldı.

16 Mart 2018 Cuma 07:00
1 Okunma
Eğitimde hijyen konuşuldu

Toplantıda,  Öğrencilerin ve okul/kurum çalışanlarının sağlıklarının korunması, temizlik, hijyen konularında teşvikin geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması, sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısı ile topluma sağlıklı hayat tarzları ile alışkanlıklarının kazandırılması, sağlıklı eğitimin verilmesi konuları ele alındı. Saraykent Toplum Sağlık Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol gereği işbirliği toplantısına Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan başkanlık etti. Toplantıya Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Coşkun Bölükbaşı, Toplum Sağlık Merkezi Personelleri Oğuz Bilici ve Hicran Yılmaz da katıldı. Saraykent İlçesi´ndeki tüm öğretmen, öğrenci ve personellerin sağlığının korunması noktasında kararlar alındı. Alınan kararlar arasında tüm okulların kendi bünyelerinde sağlık komisyonları kurulmasının gerektiği ve karşılaşabilecek tüm olumsuz durumlarda yetkililere ivedi olarak haberlerin verilmesi gerektiği vurgulandı. Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelince oluşturulan komisyonunun denetimlere ağırlık verileceği, toplantıda tüm eğitim yöneticilerine duyuruldu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Minikler üniversiteli oldu
Minikler üniversiteli oldu
Eğitimde ders zili saati
Eğitimde ders zili saati
TÜBİTAK finalindeyiz
TÜBİTAK finalindeyiz
Şehidin adı okula verildi
Şehidin adı okula verildi
Projeler görücüye çıktı
Projeler görücüye çıktı
Başarı Hikayesi anlatıldı
Başarı Hikayesi anlatıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim