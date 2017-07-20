Eğitimde fiziki değişim

Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Tekin, geleceğimizi kurtarmak, öğrencilerimizi eğitmekle mümkün olduğuna vurgu yaparak, ‘Eğitim insanın dünya ve kendi varlığı hakkında daha fazla farkındalık oluşturma faaliyetidir. Eğitim gören bir kimse sadece Matematik, Fen, Sosyal Bilimler, ahlâkî eğitim gibi alanlarda belli konuları öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda elde ettiği bu bilgileri günlük hayatta nasıl kullanabileceğini de öğrenir. Eğitimin amacını öğrencilerimizin okulda aldığı eğitimi hayatına yansıtıp insanlığa nasıl faydalı olabileceğini de öğretip bireyi geliştirmektedir. Örneğin iyi bir cerrah olup profesyonel operasyonlar yapmak ne kadar önemliyse o cerrahın çok iyi bir insan olmasının da bir o kadar önemli olduğu kavratılır’ dedi.



Tekin, bunun gerçekleşmesi için de eğitim ve öğretimin beraber yürümesi gerektiğinin altını çizerek, öğrencilerin öğrendiklerini hayatına nasıl yansıtmaları gerektiğinin bilincinin de kazandırılması gerektiğini, iyi insanlar yetiştirmek için eğitimin kalitesi ne kadar önemliyse eğitim yapılan mekanların da o kadar önemli olduğunu anlattı. Tekin, ‘Biz Yozgat’ta Valiliğimizin himayesi ve direktifleri doğrultusunda Yozgat’ın kanayan yarası haline gelmiş birçok eğitim yuvasına el atıp o okulları öğrencilerimize yakışır hale getirip, geleceği emanet ettiğimiz çocuklarımızın daha iyi binalarda eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmesini sağlayacağız. Bunun içinde Sayın Valimizin ateşlediği kıvılcımla çok eski ve yetersiz olan anaokulu, ilk-ortaokul ve lise seviyesindeki bazı okullarımızı yıkıp yerlerine çocuklarımızın daha ortamlarda eğitim-öğretim göreceği aynı zamanda ilimizin görüntüsünü de değiştirecek okullar yapmak için ilk adımımızı atmış bulunmaktayız. Projelerimizin detayları en yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Çalışmalarımızın en kısa zamanda sonuca ulaşıp ilimize hayırlar getirmesini diliyorum’ diye konuştu.

