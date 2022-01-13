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'Eğitimde FATİH Projesi'

Yozgat’ta, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Eğitimde FATİH Projesi’ kapsamında okullara toplamda 4 bin 514 adet etkileşimli tahta takıldı.

13 Ocak 2022 Perşembe 00:34
'Eğitimde FATİH Projesi'

Yozgat’ta okullarda bulunan 4 bin 389 adet etkileşimli tahta sayısına, yapılan son ihale ile 129 etkileşimli tahta daha eklenerek toplamda 4 bin 514 etkileşimli tahta okullarda, öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunuldu. Eğitimde FATİH Projesi kapsamında 11 okula da 18+1 bilgisayar laboratuvarı kurulum çalışmaları başlatıldı. Aralık ayında tamamlanması beklenen bilgisayar laboratuvarları eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla özellikle dezavantajlı okullarda kurulacak. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,  21 okulda ise Eğitimde FATİH Projesi kapsamında altyapı ihalesinin sonuçlandığını, 2021-2022 eğitim yılında tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Yazıcı, 20 okulun da sıraya alındığını, keşif çalışmalarına başlanacağını belirtti. •Sümeyye İlhan•

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