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Eğitimde ders zili saati

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, uygulamaya konulan ‘Mesai ilk ders zili ile başlıyor’ projesi kapsamında her gün makamına gitmeden önce bir okulda ders çizilinin çalmasını bekleyip, o dakikadan derslerin başlanılmasına kadar geçen süreyi gözlemliyor.

Eğitimde ders zili saati

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, uygulamaya konulan ‘Mesai ilk ders zili ile başlıyor’ projesi kapsamında her gün makamına gitmeden önce bir okulda ders çizilinin çalmasını bekleyip, o dakikadan derslerin başlanılmasına kadar geçen süreyi gözlemliyor.

16 Mart 2018 Cuma 07:00
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Eğitimde ders zili saati

Akkaya, okul idarecileri, öğretmen, öğrenciler ile sohbet edip, yapılan çalışmalar ve okulların durumları hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.
Okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilere eğitim adına yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Akkaya, Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İlk ve Ortaokulu’nda sona gelinen dış cephe yalıtım kaplama çalışmalarını da inceledi.
Akkaya, 8’inci sınıf öğrencileri ile yapılan ilçe geneli denemelerin sonuçlarını değerlendirip, yeni sınav sistemi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

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