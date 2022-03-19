Eğitimde değerlendirme

Toplantıda sosyal medya etiği, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, LGS ve YKS'ye hazırlık çalışmaları, temel eğitimde 10 bin okul projesi, okuma yazma seferberliği, randevu sistemi ile öğrenci görüşmeleri ve yapılan eğitimler, velilere yönelik verilen eğitimler, öğrencilerin kazanım süreçlerinin incelenmesi ve öğrenme stillerinin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar hakkında görüşüldü.

Salgın sürecinde gerek uzaktan eğitim, gerekse yüz yüze eğitim faaliyetlerindeki çalışmaları ve gösterdikleri fedakarlıkları nedeniyle yönetici, öğretmen ve çalışanlara teşekkür eden Yazıcı, tüm süreçlerin iyileştirilmesi için azami bir gayret ile hep birlikte çalıştıklarını belirtti. Okulların her açıdan daha da güçlendirilmesi, öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinin, akademik alanda yapılan çalışmalar ile velilere yönelik verilen eğitimlerin etki analizlerinin yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Yazıcı, “Süreçlerin iyileştirilmesinin sonuçları da pozitif olarak etkilenir. Okullar ve öğrenciler arasındaki imkan farklılıklarını minimize etmek hedefinden hareketle kaynakların kullanıldığını ve buna bağlı olarak olumlu sonuçlar alıyoruz. ESER projesi kapsamındaki uygulamaların alanda olumlu yansımalarını görmekten çok memnun oluyorum. Emek ve gayretlerinden dolayı ilçe ve okul yöneticileri ile tüm eğitim camiamıza teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

