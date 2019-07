Eğitimde birlik beraberlik

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, ‘Beraber çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza minnettarız, onların gönülden hizmet ettiğine inanıyoruz, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hizmet edenin İzzet bulacağı bir anlayış çerçevesinde okullarımızda hizmetli olarak görev yapan, okullarımızın kurumlarımızın tertemiz olmasında emeği geçen, bizlere yol arkadaşlığı yapan birbirinden kıymetli yardımcı hizmetli personelimize, memurlarımıza, büro elemanlarımızla ayrı ayrı teşekkür ediyoruz’ dedi. Bozdağ, emeğin çok değerli olduğunu, onun bir karşılığının olmayacağını, bu emekler sayesinde hep birlikte mutlu, başarılı bir yıl geçirildiğini düşündüğünün altını çizdi. Bozdağ, ‘Hepimiz, birbirimizin yardımcısı, birbirimizin motivasyonu sağlayan unsuru olduğumuzu unutmamalıyız. Hani derler ya birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için, her birimiz bulunmuş olduğunuz konumda ve yerde bu güzel ülkeye hizmet edebilmenin şerefi ve onuruyla çalışmalıyız. Herkes kapısının önünü temizlediği an şehir tertemiz olur, her bir çalışan kendi sorumluluğunu yerine getirdiği an gönlüyle samimiyetiyle çalıştığı an bütün sorunlar ortadan kalkar, güzel bir sabaha hep birlikte uyanırız’ diye konuştu.