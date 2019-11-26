Eğitim’de Bir’iz projesi

Öğretmenlerle sohbet eden Bozdağ, Meslek Liderlerinin eğitimde önemli bir yere geldiğini, bu konuda öğretmenler de büyük görev düştüğünü söyledi. Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Meslek liselerinin kalitesini ve önemini artırmaya yönelik somut adımlarının olduğunu, kendilerine düşen görevlerinde bilincinde olmaları gerektiğinin altını çizdi. İlce Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, okuldaki öğretmenlerle Bocce ve Maşa Tenisi de oynadı. Öğretmenlerle birlikte kaliteli bir vakit geçtiğini ifade eden Bozdağ, ‘’Öğretmen arkadaşlarımızla muhabbet etmek, onların fikir ve görüşlerinden istifade etmenin mutluluğu ile çalışma arkadaşlarıma başarı ve mutluluklar diliyorum’’ dedi.