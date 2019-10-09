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Eğitim’de Bir’iz projesi

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, ‘Eğitimde Bir'iz' projesi kapsamında, Jandarma Komutanı Haluk Aktan ile birlikte Yukarı Yahyasaray Okulunu ziyaret etti.

Eğitim’de Bir’iz projesi

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, ‘Eğitimde Bir'iz' projesi kapsamında, Jandarma Komutanı Haluk Aktan ile birlikte Yukarı Yahyasaray Okulunu ziyaret etti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Eğitim’de Bir’iz projesi

Ziyaret sırasında Bozdağ, öğrencilerin akademik anlamda başarılı olması için gereken rehberlik çalışmaları kapsamında öğrencileri motive etmek, sorunları dinlemek üzere öğrencilerle görüştü. Bozdağ, başarının sadece akademik olarak mümkün olunamayacağını, bunu ahlaken ve el becerilerimiz ile de iletişimimizin taçlandırılması gerektiğini ifade etti.  Jandarma Komutanı Haluk Aktan da, öğrencilere trafik ve acil durumlarda hangi numarayı aramaları, nasıl davranmaları konusunda bilgi verdi. Öğrencilere ikramlarda bulunarak hediyelerde veren Jandarma Komutanı Aktan, öğrencilerin başarısının ülkemiz acısından son derece önemli olduğunu söyledi. Okul idaresine de Atatürk portesinin yanında İstiklâl Marşı ve Gençliğe Hitabe hediye eden Jandarma Komutanı Aktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile birlikte okul idarecilerine, öğretmenlere, öğrencilere başarılar diledi. 

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Eğitim’de Bir’iz Projesi
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