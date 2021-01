Eğitimde birinci yarı tamam

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem sonu nedeniyle mesaj yayınladı. Yazıcı, 2020-2021 eğitim - öğretim yılının birinci dönemini huzur içerisinde tamamlamanın mutluluğu yaşadıklarını dile getirdi. Yazıcı, bugünden itibaren okulöncesinde 4 bin 334, İlkokulda 21 bin 470, Ortaokulda 22 bin 842 ve Lise kademesinde 22 bin 749 olmak üzere 71 bin 395 öğrencinin eğitim- öğretim yılı birinci dönemini tamamlayarak dijital karnelerini almış olacaklarını söyledi. Yazıcı, Bu salgın ortamında değerli öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin eğitimin tüm paydaşlarının öncelikle sağlıklı kalmalarını sağlamak, salgından etkilenmelerini önlemek için çok yönlü tedbirler alınarak EBA TV, Ulusal TV kanalları, uzaktan eğitim platformları aracılığıyla sevgili öğrencilere ulaşılmış, yönetici ve öğretmenlerin de üstün fedakarlıklarıyla tüm dünyaya örnek olacak şekilde derslerin kesintiye uğramadan uzaktan devam etmesi sağlandığına vurgu yaptı. Tatilin öğrencilerin psikolojik ve fizyolojik olarak dinlenmeye, rahatlamaya, eksiklerini gözden geçirip tamamlamaya fırsat bulacağı zaman aralığı olduğuna dikkat çeken Yazıcı, ‘’Yarıyıl tatili de eğitim-öğretim sürecinde yaptığımız yolculuğun mola durağı gibidir. Yenilenmek ve motivasyon için önemli bir fırsattır. Salgın süresince sağlığınızı korumak için evlerinizde kaldınız. Önümüzde artık bir yarıyıl tatili var. Tatilde de tedbiri elden bırakmadan bu dinlenme dönemini en iyi şekilde değerlendirip, okullarımıza kendimizi hazır hale getirmeliyiz. Maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmak kaydıyla size izin verilen saatlerde sevdiğiniz etkinlikleri yapabilirsiniz. Kitaplar bizim en iyi arkadaşlarımızdır. Bu dönemi çok iyi değerlendirip ailenizle birlikte bol bol kitap okumalısınız. Birinci dönem içerisinde öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve ikinci döneme hazırlık büyük önem taşımaktadır. Bu aktiviteyi gün içerisinde sizin belirlediğiniz bir saat aralığında yaparak hem derslerden kopmamış, hem de pekiştirmiş olacaksınız. Velilerimiz yarıyıl tatili sürecinde çocuklarınızın olumlu gördüğünüz yanlarını desteklemeyi ihmal etmeyiniz. Sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olunuz. Yaşanan olaylara pozitif bakmalarını, iyimser olmalarını bir rol model olarak destekleyiniz. Duygularını ifade etmeleri noktasında onları dinleyiniz. Mizahın sorunlarla başa çıkmadaki rolünü unutmayınız. Sevgili meslektaşlarım, yaklaşık bir yıldır Dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinin olumsuz etkilerine rağmen eğitim camiası olarak, fiziken uzak olduğumuz öğrencilerimizle her zaman olduğu gibi zihin ve gönül bağını devam ettirerek onların evlerine misafir olduk. Bu süreçte değişen şartlara uyum sağlama ve normal çalışma usulleri dışındaki çalışma sistemine uygun şekilde büyük fedakarlıklar göstererek her öğrencimize ulaşıp her türlü desteği sağlamaya çalıştık. Sadece eğitim-öğretim faaliyeti değil, salgınla mücadelenin her aşamasında büyük bir özveri ve örneklik gösterdik. Bu süreçte hastalığa yakalananlarımız ve vefat edenlerimiz oldu. Ama bizlerin azmi ve gayreti ivmeli bir şekilde devam ederek en ücra köydeki öğrencimizle hemhal olmak için ziyaretler de bulunduk. Çünkü bizler, sevginin membaı. fedakarlığın timsali öğretmenleriz’’ dedi.