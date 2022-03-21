Eğitimde ara yok

Her hafta başka bir okula giden Böyükata yapmış olduğu etkinlikler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. ‘Köyde Okuma’ etkinliğinin 33’üncüsünü Bişek Şehit Âdem Kocadağ ilkokulu ve ortaokulunda gerçekleştirdi. Yapmış olduğu etkinlikte bu hafta Böyükata’ya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Recep Temel eşlik etti. Programda, ‘Bişek'ten de Aziz Sancar çıkabilir’ ve ‘Ben de yaparım’ başlıkları etrafında öğrencilerle söyleşiler gerçekleştirildi. Öğretmenlerle ise ‘Proje Döngüsü Yönetimi ve STEM’ başlığı etrafında bilgiler paylaşıldı, köy okullarında yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Yapılan etkinlikte öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Türk Eczacıları Birliği'nin Gürbüz Eczanede yayını, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin yayınları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin yayınları, eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeler götürüldü. Öğretmenlerle gerçekleştirilen buluşmada Böyükata, proje tabanlı çalışmalar, STEM uygulamaları, köy okullarının avantajlı yanları, öğretmenlerin bireysel birikimleri ile görev yatıkları okullar ve yöre açısından sunabilecekleri yenilikçi katkılara ilişkin düşüncelerini paylaştı. Birebir eğitim verme imkânının çok yüksek olduğu bu okulların ‘butik’ özellikler taşıdığını vurgulayan Böyükata, kırsaldaki okulların avantajlı yanlarından hareketle niçin bu okullara ‘Köy Koleji’ nitelemesi yaptığını açıkladı.

Etkinliklerle ilgili yaptığı değerlendirmede Böyükata, “Daha öncede Bişek’e gelmiş ve farklı bir söyleşi gerçekleştirmiştim. O zaman karşılaştığım bazı öğrencileri şimdi daha büyümüş gördüm. İletişimleri ve sohbete katılımlar çok güzeldi. Bu sefer ‘Köyde Okuma Etkinli’ için geldik. Bu etkinlikle Yozgat merkeze bağlı olan kırsaldaki bütün okulları en az bir sefer ziyaret etmiş olduk ve artık ‘Dalya!’ diyebiliriz. Talep olması durumunda Yozgat şehir merkezindeki okullarda da etkinlikler yaparak benzer faaliyetlere devam etmekten mutluluk duyarız. İlçelerdeki ve ilçelere bağlı diğer köy ve kasabalardaki okullara da gitmeye çalışırız. Yeter ki, istesinler. Talep eden her yere gitmeyi vatan borcu olarak görüyoruz. Sorumluluk hissiyle gidiyoruz. Bu etkinliklere benimle birlikte katılıp katkı veren diğer akademisyen arkadaşlarımın da mutlu olduklarını görmek, onlar sayesinde etkinlikleri daha değerli hale getirmek de ziyadesiyle huzur veriyor” dedi.

İkinci kez okullarında akademisyenleri görmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Bişek Şehit Âdem Kocadağ İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Fethi Erkekli, sabır ve özveriyle gönlü olarak çalışmaları yürüten Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve kıymetli bilgi birikimlerini öğrencilerinden esirgemeyen Doç. Dr. Recep Temel’e teşekkür etti.

