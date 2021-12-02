Eğitimcilerle istişare

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Okulları Meslek Dersleri öğretmenleri katıldı. Katılımcılara imzalanan protokol hakkında bilgi verildi, örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü bünyesinde gençlik hizmetlerini yürütmek maksadıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen il ve ilçe gençlik koordinatörlerinin uygulayacakları projelerde iş birliği yapılmakta olduğu hatırlatıldı. Bu iş birliği çerçevesinde, ortaokul ve lise çağındaki gönüllü öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerlerin benimsetilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Öğrencilerin sportif, sanatsal, kültürel, sosyal, yabancı dil gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılarak gelişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığına vurgu yapıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ailenin önemini vurgulayarak, değerlerimizle ilgili çalışmaların ailelerle birlikte yürütülmesinin, insana insan olmasının gereği olarak değer verilmesinin gerekliliğini vurguladı, değerlerimizin öğretiminde sevgi dilinin önemsenmesini istedi. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden de, bilgi ve davranışlar arasında çelişki olmasının olumsuz etkileri ve sonuçlarından bahsederek, hayata taalluk eden konulara ağırlık verilerek, değerlerimizin içselleştirilmesi, davranışa dönüşmesinin önemini vurguladı, eşgüdüm içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Toplantıda katılımcıların görüş ve önerileri alınarak çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapıldı.