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Eğitimcilerin buluşması

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ilçedeki eğitim kurumlarumlarında görev yapan aday öğretmenlerle bir araya geldi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:15
Eğitimcilerin buluşması

Günün ve haftanın yorgunluğu, aday öğretmenlerin çay ikramı ve sohbeti ile atıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Mesleklerinin baharında olmasına rağmen azim, gayret ve hayata olan inançları ile bizlere ışık olan genç arkadaşlarımızı görünce tüm yorgunluğumuz bitiyor, yeniden koşmak, yeniden üretmek yeni hedeflere başlamak istiyoruz’’ dedi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, Şehit Adem Canpolat Ortaokulu’nu da ziyaret etti. Yüz yüze eğitim ve okulda yapılan çalışmaları inceleyen Aksoy, Okul Müdürü Fedayi Kılıç ve öğretmenlere okullarına yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür etti, öğretmenler adına okul müdürüne kitap hediye etti. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitimcilerin Buluşması
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