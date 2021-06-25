Eğitimcilere seminer

Okul Müdürü Mustafa Okumuş’un daveti üzerine Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol Kam, farklı eğitim kurumlarından, farklı branşlardan öğretmenlerin yanı sıra farklı alanlardan meslek sahiplerinin de yer aldığı yaklaşık 65 kişiye hitap etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Proje Döngüsü Yönetimi: Hazırlık, Uygulama ve Sonuçlandırma Süreçleri’ başlığı altında proje mantığını kavramaya dönük teknik bilgiler verdi. Eğitimcilere TÜBİTAK'a yapılacak olan başvuruları konusunda yol gösterici olan toplantının amacına uygun bir biçimde yürütüldüğünü kaydeden Böyükata, okullarda gerçekleştirilen projeler açısından mentörlük yapılmış olduğunu ifade etti. Öğretmenler için ufuk açıcı bir seminer olduğu gözlenen buluşmada Böyükata, katılımcıların sorularına da cevaplar verildi. Katılımcıların bazı değerlendirmelerinde, kendileri için çok verimli olduğu, memnun kaldıkları, proje hazırlama, proje çalışmalarını yönlendirme, rapor yazma konularında kendilerini geliştirmelerinin gerektiği ve o sebeple bu tür seminerin kendilerine faydalı olacağı, dolayısıyla seminerin her bir alt başlığı ile ilgili daha derin bilgilere sahip olmaları gerektiği gibi konularda düşüncelere yer verildi.