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Eğitimcilere seminer

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İstanbul Bahçelievler’deki okullarda görev yapan öğretmen ve velilere yönelik seminer verdi.

25 Aralık 2020 Cuma 00:40
Eğitimcilere seminer

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine, ‘Öğrencide Bilim Okuryazarlığı Farkındalığının Oluşturulması Bakımından Okul-Aile İş Birliğinin Önemi’ konulu seminer verdi. ‘İstanbul Veli Akademileri’ kapsamında düzenlenen seminer internet üzerinden, instagram aracılığıyla, İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro’dan Aslı Sucu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Karşılıklı soru-cevap yoluyla gerçekleştirilen programda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, moderatörün bütün sorularına cevap verdi. Canlı olarak yayınlanan program süresince Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitimi bilimin temel unsuru olarak ve bilimi de insanlığa hizmetin önemli bir unsuru olarak görmenin önemine dönük düşüncelerini ifade etti eğitimin zaman içerisinde değişiminin doğal olduğunu ortaya koydu. Böyükata, bilime dönük yetkinlikleri çok erken yaşlarda vermek, eğitim ve bilimde tabana inmek gerektiğine ve toplumun bütün katmanlarında bilimin konuşulabilir hale gelmesi gerektiğine değindi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Covid-19 süreci ile bilimin öneminin adeta somutlaştığını vurguladı, çocukların bilimle iç içe olduklarını, uzun vadeli düşünmek gerektiğini, temel bilimlerin öneminin de bura yattığından bahsetti. Böyükata, bilim okuryazarlığının, bilimsel içerikli yazılar okumak ve yazmakla sınırlı bir şey olmadığını ifade ederek, hayatı doğru öğrenmek, doğayı doğru anlamak lazım geldiğinden hareketle, dönüşüm, değişim ve gelişime bağlı olarak eğitim sistemi içerisinde öğretim programları da şekillenmekte olduğunu söyledi. Böyükata, öteden beri Yozgat’ta gerçekleştirdiği gönüllülük faaliyetlerinden bahsetti. ‘Köyde Okuma Etkinlikleri’ projesinin detayları hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerde bilime dönük merak uyandırmak ve bilim okuryazarlığı farkındalığı oluşturmak için yaptığı çalışmaları paylaştı. TÜBİTAK Bilim Fuarları’nın öğrencilerin üzerindeki etkileri konusunda da düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ailelerin neler yapabileceği ve öğrencileri doğru yönlendirmede verebilecekleri katkılar hakkında önerilerde bulundu. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Çocuklarımızı birlikte işbirliği yapar hale getirmek lazım. Takım çalışmalarını özendirmek için tedbirler almak gerekir” dedi. 

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Eğitimcilere Seminer
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