Eğitimcilere seminer

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine, internet üzerinden, öğretmenlere yönelik ‘Eğitimde STEM Yaklaşımı İçin Proje Tabanlı Etkinliklerin Önemi’ konulu seminer verdi. Düzenlenen toplantıya farklı branşlardan geniş bir öğretmen grubunun katıldığı gözlendi. Etkileşimli ve karşılıklı diyaloglarla gerçekleştirilen söyleşide Prof. Dr. Mustafa Böyükata, STEM yaklaşımında, derslerde anlatılan konuların farklı disiplinlerle ilişkili işlenmesinin önemine değindi. Böyükata, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarıyla bağlantıların kurulmasına çalışmanın yararlarını anlattı. Bu bağlamda proje tabanlı çalışmalarla etkinliklerin gerçekleştirilmesinin öğrencinin gelişimi açısından rolünü açıklayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Proje Döngüsü Yönetimi konusunda teknik bilgiler de aktardı. Böyükata, Projelerde hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerinde bilinmesi gereken inceliklerden bahsetti, TÜBİTAK 4000’li programlarının STEM içerikli faaliyetlere uygun olan yanlarını ortaya koydu. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Vizyon 2023 belgesinin proje fikri geliştirmede ilham kaynağı olarak iyi incelenmesi gerektiğini ve buradan yeni projeler çıkartılabileceğini söyledi. Projelere öğrencileri mümkün olan her aşamada katmak gerekir diyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrenci merkezli demek öğrencinin her istediğini yapmak değil onu işin içine katmak olarak belirtti. Bilim insanlarının büyük değişikliklere öncülük eden çalışmalarını çoğunlukla genç yaşta ortaya koyduklarını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gençleri çok iyi yetiştirmek ve olabildiğince erken yaşlarda bilimin içerisine katmak gerektiğini, bunun ülke ve insanlığın geleceği açısından ne kadar değerli olduğunu ortaya koydu. Günümüzde farklı bölgelerden genç öğretmenlerin bir araya gelerek bir okulda görev yapıyor olduğunu hatırlatarak, bunun önemli bir potansiyel doğurduğuna atıfta bulunan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Köy Koleji’ düşüncesini de paylaştı ve köylerin sahip olduğu potansiyellerin önemine vurgu yaptı.