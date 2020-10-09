Eğitimcilere seminer

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine, internet üzerinden, öğretmenlere yönelik ‘Eğitimde STEM yaklaşımı için proje tabanlı etkinliklerin önemi’ konulu seminer verdi. Didim Öğretmen Akademisi Mesleki Çalışma programı kapsamında düzenlenen toplantıya ilçe dışından öğretmenlerin de katıldı, ilginin yüksek olduğu belirtildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin İngilizce baş harflerinden oluşan STEM yaklaşımının, derslerde anlatılan konuların farklı disiplinlerle ilişkili işlenmesi bakımından önemine değindi, proje tabanlı çalışmalarla gerçekleştirmenin öğrencinin gelişimi açısından yararlarını anlattı. Böyükata, Proje Döngüsü Yönetimi konusunda da teknik bilgiler verdi, hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerinde göz önünde bulundurulması gereken inceliklerden bahsetti. Didim İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Saliha Yeşil’in moderatörlüğünde yürütülen seminer için İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ederek, davetlerine olumlu cevap vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.