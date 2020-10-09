Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1158
ALTIN
488.682
DOLAR
7.9125
STERLİN
10.2649
EURO
9.3397

Eğitimcilere seminer

Didim Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli öğretmenlere yönelik Yozgat’tan seminer verildi.

09 Ekim 2020 Cuma 00:13
Eğitimcilere seminer

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine, internet üzerinden, öğretmenlere yönelik ‘Eğitimde STEM yaklaşımı için proje tabanlı etkinliklerin önemi’ konulu seminer verdi. Didim Öğretmen Akademisi Mesleki Çalışma programı kapsamında düzenlenen toplantıya ilçe dışından öğretmenlerin de katıldı, ilginin yüksek olduğu belirtildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin İngilizce baş harflerinden oluşan STEM yaklaşımının, derslerde anlatılan konuların farklı disiplinlerle ilişkili işlenmesi bakımından önemine değindi, proje tabanlı çalışmalarla gerçekleştirmenin öğrencinin gelişimi açısından yararlarını anlattı. Böyükata, Proje Döngüsü Yönetimi konusunda da teknik bilgiler verdi, hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerinde göz önünde bulundurulması gereken inceliklerden bahsetti.  Didim İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Saliha Yeşil’in moderatörlüğünde yürütülen seminer için İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ederek, davetlerine olumlu cevap vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitimcilere Seminer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sertifikalarını aldılar
Sertifikalarını aldılar
Birinci sınıfların konuğu
Birinci sınıfların konuğu
Kütüphanem projesi
Kütüphanem projesi
Kırtasiye desteği
Kırtasiye desteği
Saraykent’te eksik yok
Saraykent’te eksik yok
OKUMANIN MEKANI YOK
OKUMANIN MEKANI YOK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim