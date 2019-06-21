Eğitimcilere Proje Eğitimi

Yaklaşık 30 öğretmenin faydalandığı programda Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Doç. Dr. Orhan Er ve Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz tarafından eğitim verildi. Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Temel Kavramlar: Bilgi, Bilim, Araştırma ve Hipotez’ başlığı altında proje çalışmalarında ve araştırma faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması gereken temel kavramları tartıştı. TÜBİTAK ve Ulusal Ajans başta olmak üzere, farklı destek programları hakkında bilgilerde veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrenci projelerine ilişkin deneyimlerini de aktardı. Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Orhan Er, ‘Projede Planlanma ve Yönetim’ başlığı altında proje tasarımında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Proje fikri geliştirme ve özgün fikirler üretme bakımından göz önünde bulundurulması gereken inceliklere de değinen Doç. Dr. Orhan Er, mühendislik alanında ve özellikle yazılım yönünden dünyada yaşanan değişimler ile yeniliklerden de örnekler verdi. Tıp Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz, ‘Projenin Bileşenleri: Özgün Değer, Yöntem, Yapılabilirlik ve Yaygın Etki’ başlıklı sunumunda proje tasarımından hangi noktaların ön plana çıktığı konusunda bilgiler verdi. Proje yazımında takip edilecek aşamaları detaylıca aktaran Dr. Enes Akyüz, proje metnini oluştururken literatür analizinde dikkat edilmesi gereken hususları, patent ve proje sonuçlarının değerlendirilme yolları ile etik boyutunda bilinmesi gerekenleri ele aldı. Katılımcıların proje tasarımı uygulamasına dönük olarak oluşturdukları gruplarda Atölye Çalışması da yaparak SWOT analizi gerçekleştirildi. Kısa süre içerisinde yoğun biçimde yürütülen programda, öğrenci, aile, öğretmen ve dil kullanımı konularında prototip bir durum tespiti icra edildi. Gerçekleştirilen etkinliğin faydalı ve canlı bir atmosfere dönüştüğüne değinen Yozgat Şehitler Fen Lisesi Müdürü Fatih Başkal, davetlerini olumlu karşılık verip, vakitlerini ayırarak bilgi ve birikimlerini paylaşan akademisyenlere teşekkür etti. Okul Müdürü Fatih Başkal, ileriki zamanlarda da değişik konularda benzer faaliyetleri gerçekleştirmek istediklerini de ifade etti.