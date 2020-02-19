Eğitimcilere ilk yardım eğitimi

Aydıncık Devlet Hastanesi ile koordineli gerçekleştirilen İlk Yardım kursuna, okul ve kurumlarda çalışan personel katıldı. Okullardaki Acil Durum Ekipleri içerisinde yer alan öğretmen / personele öncelikli olmak üzere, kursa katılım sağlayan, başarı ile tamamlayanlara İlkyardım Sertifikası verildi. Eğitime 40 öğretmen ve personel katılarak, ilkyardım sertifikası aldı. Üç yılda bir verilen bilgilerin güncelleme eğitimi ile yenileneceği kaydedildi. İlk Yardım Eğitmenlerince uygulamalı olarak verilen derslerin, hayat kurtarmaya ya da olası tehlikeleri en aza indirmeye yönelik olduğu açıklandı. ‘Doğru müdahale hayat kurtarır’ sloganıyla başlayan ve devam eden eğitimler topluma yönelik, geniş kitleler tarafından bilinmesi gerektiği, toplumda güven ve sevginin karşılığı olan öğretmenlerin ilkyardım konusunda da ilk akla gelen isimler olacağının altı çizildi.