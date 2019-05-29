Eğitimcilere hizmet içi eğitim

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve yarın tamamlanacak olan eğitimlere il genelinde 98 öğretmen katıldı. Verilen hizmet içi eğitimle, kalite güvencesi, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının belirlenmesi, süreç tasarımlarının hazırlanması, uygulama tekniklerinde ortaya çıkan eksikliklerin sistematik olarak gözden geçirilmesi, süreç fonksiyonlarının iyileştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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