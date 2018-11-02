Eğitimcilere eğitim

Milli İrade Proje Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen seminerlerin bir kısmına eşlik eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, çalışmaları izledi. Yazıcı, yönetsel faaliyetlerde bulunurken, eş güdüm içeresinde çalışmanın gerekliliği ile liderdik davranışları ve karar süreçlerinin nasıl işlemesi gerektiği konusunda paylaşımda bulundu. Yazıcı, kurumlardaki tüm çalışmaların karar süreçlerine dahil edilmesinin kurum iklimi, kurum kültürü, değer duygusunun artırılması, sorumluluk ve verimlilik açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, seminerin düzenlenmesinde emeği geçenler ile katılımcılara teşekkür etti.