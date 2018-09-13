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Eğitimcilerden Örnek Çalışma

SARAYKENT ilçesinin Ozan Şehit Necati Binekçi İlk ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, örnek bir çalışmaya imza atarak, öğretim yılı öncesinde okullarını hazır hale getirebilmek için işçi gibi çalıştı.

Eğitimcilerden Örnek Çalışma

SARAYKENT ilçesinin Ozan Şehit Necati Binekçi İlk ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, örnek bir çalışmaya imza atarak, öğretim yılı öncesinde okullarını hazır hale getirebilmek için işçi gibi çalıştı.

13 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Eğitimcilerden Örnek Çalışma

Öğrenciler tarafından tahrip edilen sıralar, büyük bir ustalık ve hünerle makineler yardımı ile zımparalanıp, çeşitli renklere boyandı. Ayyıldız sıralar üzerine basılması görülmeye değer bir çalışma olarak dikkat çekti. Okul Müdürü Harun Reşid Döner, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, öğretmenlerinin üstün gayret ve performansından dolayı çok mutlu olduğu vurguladı. Yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır olduklarını belirten Döner, emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlara böylesine anlamlı bir çalışma için teşekkür etti.

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