Eğitimcilerden Örnek Çalışma

Öğrenciler tarafından tahrip edilen sıralar, büyük bir ustalık ve hünerle makineler yardımı ile zımparalanıp, çeşitli renklere boyandı. Ayyıldız sıralar üzerine basılması görülmeye değer bir çalışma olarak dikkat çekti. Okul Müdürü Harun Reşid Döner, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, öğretmenlerinin üstün gayret ve performansından dolayı çok mutlu olduğu vurguladı. Yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır olduklarını belirten Döner, emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlara böylesine anlamlı bir çalışma için teşekkür etti.