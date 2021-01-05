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Eğitimcilerde durmak yok

Covit-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci devam etmesine karşın, Kadışehri ilçesinde görev yapan öğretmenler, öğrencilerinin derslerden geri kalmaması, eğitim başarılarını yükseltmeleri amacıyla alanda, yüz yüze desteğini sürdürüyor.

05 Ocak 2021 Salı 00:10
Eğitimcilerde durmak yok

KADIŞEHRİ ilçesinde, eğitim seviyesinin yükseltilmesi için, Covit-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim programından uzak kalan öğrencilerin derslerden geri kalmamaları için eğitimciler adeta seferber oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, uygulamaya konulan ‘Öğretmenim her yerde’ projesi kapsamında, öğretmenler tüm yerleşim birimlerine ulaşıp, evleri, tarlaları, bağları, bahçeleri gezerek hem öğrencilere hem de velilerine ulaşmaya çalışıyor. Öğretmenler, öğrencileriyle hasret giderip, bakanlık tarafından hazırlanan soruları, çalışma kitapları, yaprak testleri de ulaştırıp, sorunlarını, taleplerini dinliyor, sorularına yanıtlar veriyor. Öğretmenler, öğrencilerine daha güzel bir gelecek sunmak için durmadan çalışıyor, ders notları, kaynaklar ve okuma kitapları temin ediyor, bunları da yine kırsalda yaşayan çocuklara ulaştırma faaliyetini sürdürüyor. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Uzaktan Eğitime gönülden destek olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz için tüm imkanlarımızla sahada olacağız. Ulaşamadığımız, dokunamadığımız tek bir çocuğumuz kalmayacak. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için. Öğrencileri için sahada olan idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim’’ diye konuştu. •Seyfettin Sağlam• 

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Eğitimcilerde Durmak Yok
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