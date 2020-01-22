Eğitimciler, Velilerle buluştu

Bozdağ, velilerden gençleri anlamalarını, sadece akademik başarıya endeksli olmamalarını istedi. Bozdağ, öğretmenlere de özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, okul kültürünün zenginleşmesi, iletişimin daha sağlıklı olması, öğrencilere bire bir eğitim verilmesi, yeteneklerinin keşfedilmesi gerektiğini ifade etti. Bozdağ, yaptıkları projelere samimi destek isteyerek, öğretmenlerin 7 gün 24 saat telefonun açık olduğunu, ne zaman davet edilirse iştirak edeceğini, kendilerinin de her daim ilçe Milli Eğitime gelerek, eğitim öğretim adına yapılacak olanlarla ilgili fikirlerini alabileceğini kaydetti.