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Eğitimciler toplandı

SORGUN ilçesinde sözleşmeli aday öğretmenler ile rehber öğretmenler iki ayrı toplantıda bir araya geldi.

Eğitimciler toplandı

SORGUN ilçesinde sözleşmeli aday öğretmenler ile rehber öğretmenler iki ayrı toplantıda bir araya geldi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Eğitimciler toplandı

Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi Konferans Salonundaki, aday öğretmenlerin katıldığı toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci başkanlık etti. Şube Müdürü Şerif Doğan ve İlçeye yeni atatan sözleşmeli aday öğretmenlerin katıldığı toplantıda, öğretmenler birbirleriyle tanıştı,  aday eğitimleri ile birlikte bilgi alışverişinde bulunuldu. Aynı okuldaki diğer toplantıda ise, okul müdürleri ve rehber öğretmenler bir araya gelerek, dezavantajlı öğrencilerle ilgili yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı, yol haritası çizildi. Okullar ve öğretmenler olarak etkili ve verimli çalışma yolları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

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