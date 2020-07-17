Eğitimciler toplandı

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ başkanlığında Şube Müdürü Canan Daşdelen, ortaokul ve lise müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, çalışmalar ile birlikte gerçekleştirilen sınavların değerlendirilmesi yapıldı. Pandemi sürecinde yoğun bor çalışma dönemi geçirdiklerini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, bu konuda çalışma arkadaşlarına yapmış olduğu özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Bozdağ, özellikle LGS ve YKS’de öğrenciler için hayırlı neticeler alınacağını, güzel sonuçlarını hep birlikte almanın mutluluğunu yaşamayı arzu ettiğini ifade etti. Bozdağ, bu konuda uzaktan eğitim süreçleri ile öğrencilere destek veren tüm öğretmenlere teşekkür etti.