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Eğitimciler tepkili

YOZGAT Eğitim Bir Sen üyesi öğretmenler Mili Eğitim Müdürlüğü önünde yaptıkları basın toplantısıyla öğretmene şiddet ve bakanlığın performans değerlendirme sistemini eleştirdi.

Eğitimciler tepkili

YOZGAT Eğitim Bir Sen üyesi öğretmenler Mili Eğitim Müdürlüğü önünde yaptıkları basın toplantısıyla öğretmene şiddet ve bakanlığın performans değerlendirme sistemini eleştirdi.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Eğitimciler tepkili

Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika mensupları adına, Yozgat Eğitim Bir Sen Başkanı Kenan Şerefli açıklama yaptı.
Eğitim Bir Sen Başkanı Kenan Şerefli, bakanlığın performans taslağının eğitimin niteliği ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkı sağlamayacağını, kurumsal bütünlüğü ve mesleki motivasyonu zedeleyeceğini savundu.
Kenan Şerefli, bakanlığın aceleci ve plansız bir tavırla, hukuki ve kanuni dayanağı olmayan performans değerlendirme sistemini, ısrarla uygulamaya koymasının hatalara ve mağduriyete yol açacağını vurguladı.
Şerefli, bakanlığın yeniden sözleşmeli öğretmen uygulamasına geçişini de eleştirerek, “Sözleşmeli öğretmen, eşi öğretmen olmadığı durumda dahi eş durumu nedeniyle bir araya gelemiyor, eş ile iş arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılıyor. Bu durum, aile bütünlüğüne ilişkin anayasal temel hakkın ihlalidir” dedi.
Kenan Şerefli, eğitimcilerin halen terör, hain darbe girişimi ve şiddetin hedefinde olduğunu hatırlatarak, hain darbe girişiminde Yusuf Elitaş’ın terör örgütü PKK tarafından Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ın şehit düştüğünü sözlerine ekleyerek, “Şiddet ise başta Ayhan Kökmen olmak üzere birçok öğretmenimizi katlederek geride kederli bir camia ve aile bıraktı. Buna artık bir son verilmeli” diye konuştu.
Haber:Mustafa TEKER

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