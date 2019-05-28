Eğitimciler, tarihi mekanları gezdi

Kısa adı YÖGEP olan Yönetici Gelişim Planı kapsamında Mayıs Ayı toplantısı, Yerköy Fatih Sultan Mehmet İmam-Hatip Ortaokulu tarafından organize edildi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü YÖGEP çerçevesinde Yerköy ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu ve Liselerin yöneticileri, Sorgun ilçesindeki Alişar Hüyük, Kerkenez harabeleri ile Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı kalıntılarını gezip, bilgi edindi.