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Eğitimciler, tarihi mekanları gezdi

YERKÖY ilçesindeki İmam Hatip Okullarının yöneticileri, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerindeki tarihi mekanları gezip, bilgi aldı.

Eğitimciler, tarihi mekanları gezdi

YERKÖY ilçesindeki İmam Hatip Okullarının yöneticileri, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerindeki tarihi mekanları gezip, bilgi aldı.

28 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Eğitimciler, tarihi mekanları gezdi

Kısa adı YÖGEP olan Yönetici Gelişim Planı kapsamında Mayıs Ayı toplantısı, Yerköy Fatih Sultan Mehmet İmam-Hatip Ortaokulu tarafından organize edildi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü YÖGEP çerçevesinde Yerköy ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu ve Liselerin yöneticileri, Sorgun ilçesindeki Alişar Hüyük, Kerkenez harabeleri ile Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı kalıntılarını gezip, bilgi edindi. 

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