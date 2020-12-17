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Eğitimciler sahaya indi

KADIŞEHRİ İlçesinde görev yapan öğretmenler bir kez daha sahaya inerek, köyleri ziyaret edip, ders notlarının dağıtımına başladı.

17 Aralık 2020 Perşembe 00:02
Eğitimciler sahaya indi

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Yol uzun amaç güzel. Bu yolda fedakar öğretmenlerimle el ele yürüyoruz. Amacımız ayrı kaldığımız öğrencilerimize sevgilerimizi ulaştırarak onları asla yalnız bırakmayacağımızı her şekil ve her şartta onlarla birlikte olacağımızı ve bunu birlikte başaracağımızı iletmek’’ dedi. Aksoy, bu kapsamda Şehit Adem Canpolat Ortaokulu idareci ve öğretmenlerinin ilçe merkezi ve köylerdeki öğrencileri ziyaret ederek bakanlık tarafından hazırlanan soruları, ders notları,  yaprak testler ve kitapla birlikte öğrencilere ulaştırdıklarını kaydetti. 

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Eğitimciler Sahaya Indi
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