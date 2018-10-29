Eğitimciler, öğrencilerle buluştu

Ziyarette, Pansiyonlu Okul yöneticileri, öğretmenler de hazır bulundu. Öğrencilerin istek ve talepleri dinlendi. Pansiyon ile alakalı bilgiler alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan, öğrencilerle sohbet ederek, yaşamsal konularda çok önemli bilgiler verdi. Ceylan, ‘’Öğrencilerimizin yurt ortamınızda kendi evlerindeki gibi güven ve huzur içerisinde kalabilmeleri için elimizden gelen tüm imkanları kullanmaktan hiçbir zaman geri kalmayacağız. Şunu bilmenizi isteriz ki, bizlerin meslek hayatımızda bulunma sebebimiz sizlersiniz. Sizler ne kadar mutlu ve öğrenim hayatınızda başarılı iseniz bizde o kadar görevimizi yapmanın huzuru içersin de günlük hayatımıza devam edeceğiz. Ancak sizlere de çok büyük görevler düşmektedir. Sizleri yaşınızdan dolayı idrak edemeyebileceğiniz çok önemli tehlikelerden koruyabilmek bizim en önemli vazifemiz arasındadır’’ dedi.

Ceylan, çocukların öğretmenlere emanet edildiğinin bilinci içerisinde hareket etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.