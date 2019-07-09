Eğitimciler Kerkenez'i gezdi

Sorgun ilçesinin Şahmuratlı köyünde bulunan Kerkenes Dağı antik kentine Sorgun Belediyesinin organizasyonu ile öğretmenler katıldı. Kerkenes Dağı antik kenti Kazı Başkanı Scott Branting antik kentin tarihi ile ilgili bilgi verdi. Kazı Başkanı, Milattan Önce 7’inci yüzyılda, Türkiye'nin orta bölgesindeki Kerkenes Dağı'na 7 kilometre taş savunmasıyla korunan yeni bir başkent inşa edildiğini söyledi. Kazı Başkanı, kurucuları, çok fazla sayıda Orta Anadolu'nun bu bölgesine batıdan taşınan Frig kültürünün taşıyıcıları olduğunu hatırlatarak, ‘Kentsel kavramları, kültleri, mimari gelenekleri, sanat eserleri ve el sanatlarının tümü Frigyalıydı. Yazıt ve yazı işleri Frig dilindedir. Bu şehir neredeyse kesinlikle eski Pteria ile özdeşleşecek. MÖ 540'larda, Lidya'nın Croesus kralı şehri yakalamak için Kızıl Nehir'i geçmiştir. Belki de Lidya ile Pers arasındaki savaşla ilgili olaylarda şehri yağmalamaktan ve yakmaktan sorumlu olan Croesus'du, yakında Sardislerin yıkılması ve Pers İmparatorluğunun Türkiye'nin batı kıyılarına yayılmasıyla sonuçlanacaktı’ dedi. Öğretmenler, Antik kentin altındaki Şahmuratlı Köyü'ndeki Eko-Merkez, Anadolu Platosu'ndaki sürdürülebilir kırsal yaşam için yenilenebilir enerji, su yönetimi, uygun yapı malzemeleri, enerji verimli tasarım kullanımını teşvik çalışmalarını da gezip, bilgi edindiler.