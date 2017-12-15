-Eğitimciler kan verdi

Çiçekli Fatma-Ali İçen ilk ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen bağış kampanyasına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli de katıldı. Kanın tek kaynağının insan olduğuna dikkat çekilerek, ‘Bu hayati sıvının başka bir muadili yok. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değer. Hiç tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi sağlığınızı da koruyabilirsiniz’ denildi.



