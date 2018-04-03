Eğitimciler imza attı

Yozgat Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli, ‘’Öğretmenlerimiz, eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısı olmayacak aksine kurumsal bütünlüğü bozacak, mesleki motivasyonu düşürecek, çalışma barışını yok edecek, işbirliğini zedeleyecek, öğretmenlik mesleğini örseleyecek performans değerlendirme sürecine tabi tutulmak istenmektedirler. Performans değerlendirme taslağının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı yoktur’’ dedi.

Şerefli, eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim hizmeti sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınmasının artık kaçınılmaz hale geldiğini de ifade etti. Şerefli, ‘’Eğitimciler olarak şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenlemeler yapılmasını acilen talep ediyor ve bekliyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak Öğretmen Performans Değerlendirme Taslağına hayır diyor, mesleğimizin daha fazla yıpratılmasına müsaade etmeyeceğimizi buradan haykırıyoruz. Türkiye genelinde performans taslağına itirazımızı tescilleyecek imzaları atıyor, şiddete dur diyecek iradeyi gösteriyoruz. Üyelerimizin emeği, tüm eğitim çalışanlarının desteğiyle büyüteceğimiz bu sese, yetkililerin sessiz kalmamasını umuyor haksızlığa ve zorbalığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz’’ diye konuştu.

