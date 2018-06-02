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Eğitimciler iftarda buluştu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde organize edilen iftar yemeğine eğitimciler, eşleriyle birlikte bir araya geldi.

Eğitimciler iftarda buluştu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde organize edilen iftar yemeğine eğitimciler, eşleriyle birlikte bir araya geldi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Eğitimciler iftarda buluştu

Yaklaşık 200 kişinin katılım gösterdiği iftar yemeğinde konuşan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bu tür programların çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve samimiyet duygusunu arttırdığı gibi kurum kültürünün oluşmasına da katkı sağlayacağını belirtti. Başarı ve verim için kurum içi mutluluğun çok önemli olduğunun altını çizen Yazıcı, bütün kurum çalışanlarının aileleriyle birlikte iftar yemeğine katılmalarının kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, bu tür organizasyonların piknik gibi organizasyonlar devam edeceğini dile getirdi. Yazıcı, ‘’İftar yemeğimize katılan çalışanlara, ailelerine, iftar yemeğinin hazırlanmasında emek veren okul yönetici, öğretmen, öğrencilerine ve yaptıkları tasavvuf müziği dinletisiyle güzel anlar yaşatan Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim’’ dedi.

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