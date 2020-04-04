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Eğitimciler görevde

KADIŞEHRİ İlçesinde gönüllü eğitimciler, ilçe merkezi ve bağlı köylerinde yaşayan yaşlı, kimsesiz, bakıma muhtaç, kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini yerine getirebilmek için seferber oldu.

04 Nisan 2020 Cumartesi 03:26
Eğitimciler görevde

65 ve üzeri yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ile kimsesiz, bakıma muhtaç, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayıp, taleplerini yerine getiren öğretmenler, yaşlılar maaş taleplerini de yerine getirdi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Biz büyük bir aileyiz derken bu ifademiz içi boş bir söz değildi. Gün gelir kara tahta önünde dersimizi yaparız, gün gelir bilgisayar başında öğrencimizle canlı bağlantı yaparız, gün gelir sınavlara girecek öğrencimize deneme dağıtır, gün gelir öğrencimizi telefonla arayarak morallerini yüksek tutup onları motive ederiz. Gün gelir devletimizin yanında yer almak vefa duyulacak insanlara vefa görevimizi yerine getirmek için köy köy gezerek hizmetlerini ayaklarına kadar götürürüz. Bizi bugünlere getiren insanlarımızı hatırlayalım, el üstünde tutalım ki devletimiz yaşasın. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla biz büyük bir aile, büyük bir devletiz. Bu büyük ailenin eğitimci bir ferdi olmaktan onur duyuyoruz. Teşekkür ederim kıymetli meslektaşlarım. İyi ki varsınız’’ dedi.

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Eğitimciler Görevde
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