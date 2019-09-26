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Eğitimciler eğitim aldı

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumu yöneticileri ile rehber öğretmeni olmayan okullardaki öğretmenlere yönelik, öğrencilerin psikolojik ve duygusal kriz durumlarında yapılması gereken davranışları içeren eğitimler verildi.

Eğitimciler eğitim aldı

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumu yöneticileri ile rehber öğretmeni olmayan okullardaki öğretmenlere yönelik, öğrencilerin psikolojik ve duygusal kriz durumlarında yapılması gereken davranışları içeren eğitimler verildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Eğitimciler eğitim aldı

Sorgun Araştırma ve Rehberlik Merkezinde görevli özel eğitim öğretmenleri tarafından verilen eğitimler, yöneticiler ve öğretmenlere ayrı zaman dilimlerinde verildi. Sorgun Araştırma ve Rehberlik Merkezi Müdürü Hüseyin Çetin, öğrencilerin toplumsal yaşamdaki adaptasyonları ve karşılaştıkları sorunlara yönelik problem çözme becerilerini geliştirebilmelerindeki en önemli adımın kendilerini tanımaları, buna bağlı olarak özgüven duygusunun geliştirilmesi olduğuna dikkat çekti. Çetin, ‘’Bu açıdan farklı yaş düzeyindeki çocuklarımızın psikososyal yapılarının araştırılması neticesinde her öğrencinin psikolojik yapısına uygun yaklaşımların sergilenmesi bizler için daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Öğrencilerimizde toplumsal hayatta karşılaşabilecekleri her duruma karşı meydana gelen duygusal değişimlerin yol açtığı krizlere, bizler eğitimci olarak uygun yaklaşımlar göstererek ortaya çıkabilecek kişisel tahribatları en aza indirgeyerek iyi bir iş başarmış olacağız’’ dedi. 
Çetin, burada en önemli görevin velilere düştüğünü hatırlatarak, iyi bir işbirliği ile gerçekleştirmek istedikleri amaçlara kolayca ulaşabileceğinin altını çizdi. Çetin, ‘’Velilerimizin üzerlerine düşen görevleri içeren bilgileri zaman zaman onlarla iletişim kurarak hatırlatmamız süreç içerisinde işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Bu da eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde idame ettirilmesini beraberinde getirecek, gelecek nesillere kabiliyetlerinin farkında olarak sağlam adımlar atan, ne yaptığını bilen ve özgüveni yüksek bireylerin yetişmesine katkıda bulunacaktır’’ diye konuştu.

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Eğitimciler Eğitim Aldı
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