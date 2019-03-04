Eğitimciler Ankara’da yürüdü

YOZGAT Eğitim Sen Temsilciliği, Birleşik Kamu İş'e bağlı Eğitim İş Sendikası tarafından düzenlenen, devrim yasaları olarak bilinen 3 Mart Tevhid-i Tedrisat kanunun yıl dönümü kapsamında Ankara’da düzenlenen yürüyüşe katıldı.