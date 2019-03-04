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Eğitimciler Ankara’da yürüdü

YOZGAT Eğitim Sen Temsilciliği, Birleşik Kamu İş'e bağlı Eğitim İş Sendikası tarafından düzenlenen, devrim yasaları olarak bilinen 3 Mart Tevhid-i Tedrisat kanunun yıl dönümü kapsamında Ankara’da düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Eğitimciler Ankara’da yürüdü

YOZGAT Eğitim Sen Temsilciliği, Birleşik Kamu İş'e bağlı Eğitim İş Sendikası tarafından düzenlenen, devrim yasaları olarak bilinen 3 Mart Tevhid-i Tedrisat kanunun yıl dönümü kapsamında Ankara’da düzenlenen yürüyüşe katıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Eğitimciler Ankara’da yürüdü

Eğitim İş Yozgat Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, Ankara’da ilk Meclis önünde toplanıp, Anıtkabir'e kadar yürüdüklerini, yürüyüşe Yozgat’tan sendika üyeleriyle birlikte CHP YozgatMilletvekili Ali Keven’in de katıldığını bildirdi. Tuygun, ‘Devrim Yasalarının Kabulünün 95. Yıldönümünde, laik, bilimsel, çağdaş, ulusal eğitime ve cumhuriyet devrimlerine sahip çıkma kararlılığıyla yürüdük. Ulus’taki ilk Meclis’ten başlayan yürüyüşümüz, Anıtkabir’de mozoleye çelenk sunulmasıyla tamamlandı’’ dedi.

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