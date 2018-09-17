Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94760
ALTIN
237.617
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0885
EURO
7.1531

Eğitim Zili Çaldı

YOZGAT’ta yeni eğitim-öğretim dönemi gerçekleştirilecek etkinliklerle bugün başlayacak. Sabah saat 09.00’da, Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.

Eğitim Zili Çaldı

YOZGAT’ta yeni eğitim-öğretim dönemi gerçekleştirilecek etkinliklerle bugün başlayacak. Sabah saat 09.00’da, Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.

17 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
26 Okunma
Eğitim Zili Çaldı

Daha sonra saat 10.00’da Erdoğan Akdağ Ortaokulu bahçesinde tören yapılacak. Saat 10.30’da Yerköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, saat 14.00’da Sorgun Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İHL, 20 Eylül Perşembe günü saat 11.00’da Akdağmadeni Erkek Anadolu İHL, saat 14.00’da Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi açılışı yapılacak. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz verilen ders kitapları, Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından okullara dağıtıldı. Okullara getirilen kitaplar, görevliler tarafından her sınıf için ayrıldıktan sonra her öğrenci için poşetlenerek sıralara yerleştirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen kitapların dağıtımının sorunsuz sürdüğünü söyledi. Kitapların tüm öğrencilerin sırasında hazır olduğunu belirten Yazıcı, "Çocuklarımızın eğitimine katkı sunan ve onların yetişmesinde büyük öneme sahip kaynaklarımız sorunsuz bir şekilde dağıtıldı. İlimizde 716 bin 857 kitap dağıtılmıştır. Bu hakikaten devletimizin büyüklüğü ve vatandaşa olan hizmet olarak baktığımızda takdire şayan bir husustur. Bütün öğrencilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize, ilimize hayırlı bir eğitim yılı diliyorum" dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Süre uzatıldı
Süre uzatıldı
Okullarını eğitime hazırladılar
Okullarını eğitime hazırladılar
Öncelik pansiyonlarda
Öncelik pansiyonlarda
Mesleki Eğitim Kurslarına devam
Mesleki Eğitim Kurslarına devam
Eğitimcilerden Örnek Çalışma
Eğitimcilerden Örnek Çalışma
AVRUPA’DA EĞiTiM
AVRUPA’DA EĞiTiM

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim