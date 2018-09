Eğitim Zili Çaldı

Daha sonra saat 10.00’da Erdoğan Akdağ Ortaokulu bahçesinde tören yapılacak. Saat 10.30’da Yerköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, saat 14.00’da Sorgun Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İHL, 20 Eylül Perşembe günü saat 11.00’da Akdağmadeni Erkek Anadolu İHL, saat 14.00’da Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi açılışı yapılacak. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz verilen ders kitapları, Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından okullara dağıtıldı. Okullara getirilen kitaplar, görevliler tarafından her sınıf için ayrıldıktan sonra her öğrenci için poşetlenerek sıralara yerleştirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen kitapların dağıtımının sorunsuz sürdüğünü söyledi. Kitapların tüm öğrencilerin sırasında hazır olduğunu belirten Yazıcı, "Çocuklarımızın eğitimine katkı sunan ve onların yetişmesinde büyük öneme sahip kaynaklarımız sorunsuz bir şekilde dağıtıldı. İlimizde 716 bin 857 kitap dağıtılmıştır. Bu hakikaten devletimizin büyüklüğü ve vatandaşa olan hizmet olarak baktığımızda takdire şayan bir husustur. Bütün öğrencilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize, ilimize hayırlı bir eğitim yılı diliyorum" dedi.