Eğitim Yuvalarına Ziyaret

İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç’in de eşlik ettiği ziyarette, yakında eğitme açılacak olan Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu ile yapımı devam eden Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile bağlı pansiyon inşaatını gezdi. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci pansiyonunu ziyaret eden Yazıcı, pansiyonun tüm birimlerini gezerek verilen hizmetler hakkında bilgi aldı, öğrencilerin taleplerini dinledi. Yazıcı, öğrenci pansiyonlarının devletin en güzel hizmet sunum alanlarından birisi olduğunu, burada verilen hizmetin nitelik ve kalitesinin artırılmasının öğrencilerdeki değer duygusunu artıracağını kaydetti.