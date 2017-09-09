'Eğitim yılına hazırız'

Merkez Orta Okulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yurtnaç’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Müftüsü Salih Sezik, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tekin, okul müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.



EĞİTİM ÖĞRETİM 18 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Kemal Yurtnaç, Eylül ayının 18’inde okulların açılacağını hatırlatarak, “Milli eğitim teşkilatımız yaz tatili boyunca okullarımızda gerek tadilat gerekse yapım çalışmalarını yaptı ve sona gelindi. Okullar başlayınca bu onarımlarda bitmiş olacak. Önümüzdeki yıllar içerisinde eğitimde ki fiziki sorunları yani binalardan kaynaklanan sorunları çözmüş olacağız. Bu sene 5 tane okulumuzla ilgili ihale yaptık. Bu süre zarfında bu okullarımızda ki öğrencilerimizi farklı okullarda belki ikili eğitim yaparak 2 sene idare edeceğiz. 2 sene sonra pırıl pırıl, içerisinde kapalı spor salonları olan okullarda çocuklarımızı eğiteceğiz” dedi.



Okulların eğitim öğretim hayatına başlamasıyla birlikte bir dizi tedbirlerde almak zorunda olduklarını belirten Vali Yurtnaç, “Bu işin bir eğitim tarafı var birde güvenlik tarafı var. İkisi birbirini destekliyor, birbirinden ayrılması bile düşünülemez. Bu maksatla içişleri bakanımızla bir toplantı yaptık. Gerçi ilimizde okullarda güvenliği tehdit eden büyüm bir sorunumuz yok. Olanlarda bizim gözetimimizde ve bu sene önlemleri daha sıkı bir şekilde alacağız” diye konuştu.

EĞİTİM İÇİN STRATEJİ BELGESİ OLUŞTURDUK

Geçtiğimiz yıl yapılan eğitim çalıştayının bu yıl faaliyete geçeceğini kaydeden Vali Yurtnaç, “Geçtiğimiz yıl okullarımızda eğitim kalitesini nasıl artırabiliriz onun hesabını yaptık. İl genelinde tüm öğretmenlerden 300 kişilik gurupla oturduk çalıştık. Veliler vardı, öğrenciler vardı, öğretmenler vardı, STK’lar vardı. Bir strateji belgesi oluşturduk. Yozgat’ta biz eğitimi nasıl kaliteli hale getiririz, neler yapmamız gerekir. Bunu oturduk konuştuk ve bir kitapçık haline getirdik. Bu yıl eğitim yılının başından itibaren okullarımızda uygulayacağız. Burada 4 tane hedef sıraladık. Dedik ki, eğitimde ki kaliteyi artıracağız. Gençlerimizin kimlik ve kişiliklerini oluşturacağız. Gençlerimizin toplumla bütünleşmesini sağlayacağız. Ders ve sınav başarısını artıracağız. Başlıklar halinde oluşturduğumuz bu kitapçığı 542 okulumuzun müdürlerine teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.



Öğrenci koçluğu konusunu önemsediğini aktaran Vali Yurtnaç, “Her okulumuzda öğrenci sayısını öğretmen sayısına böleceğiz ve belli bir öğrenciye bir öğretmenimiz öğrenci koçluğu yapacak. Bu uygulama bizim Yozgat’ta uygulayacağımız bir sistem. Dersler bittikten sonra 15-20 dakika öğrenci ve öğretmenler okulda kalacak ve öğrenci koçu öğrencilerle spordan sanata, güncel hayattan yaşama her türlü şeyi konuşacaklar. Öğrenci ile öğretmemeleri arkadaş yapacağız. Ailelerde bu işin içinde olacak. Geçtiğimiz yıl değerler eğitimi yaptık ve öğrencilerimizi Balkanlara geziye gönderdik. Bu da kimlik ve kişiliklerinin oluşmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bu tür çalışmaları devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Öğretmen öğrencisini, okul müdürü öğretmenini, milli eğitim müdürü ise okul müdürlerini bilecek” diyen Vali Yurtnaç konuşmasını şu şekilde sürdürdü;



“Okul önlerinde ki özellikle uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara karşı tedbirleri emniyetimizle birlikte çok daha sıkı bir şekilde alacağız. Daha sorumlu öğrenci, daha sorumlu idareci ve öğretmen, daha sorumlu veli anlayışı ile bu çalışmaları yapacağız. Uyuşturucu ila alakalı tüm dünyada giderek artan bir trend var. Bunları ucuza mal ediyorlar ve pazarlıyorlar. Bu da onlar için önemli bir gelir kaynağı oluyor. Evlerimizde çocuklarımızı tembihleyeceğiz. Bu tür olaylarda emniyet güçleri ile irtibatta olacaksınız. Diğer bir konu da okul servis araçları. Bu konuda da çok hassas davranacağız. Onların hata yapmalarına izin vermeyeceğiz. Canımızı, çocuklarımızı emanet ettiğimiz servislerin hatalarını da affetmeyeceğiz. Öğrenci yurdu konusunda ise denetimlerimizi sıklaştıracağız. Yönetmelikte ki prensipleri yerine getirmeyen tüm yurtları kapatacağız. İlimizde yaşayan mülteci çocuklarını da okullarımızda eğiteceğiz. Türkçe öğrenmelerini sağlayacağız. Onları dışlamayacağız ve kazanmaya çalışacağız.”