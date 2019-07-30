Eğitim yatırımlarına devam

Yıkılarak modern, eğitim kalitesi yüksek, öğrenciye hitap eden, spor salonları olan okulların yapımları yakından takip ediliyor. Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yapımları devam eden Atatürk İlk ve Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulundu. Eski Devlet Hastanesi yerine planlanan 32 derslikli okul binası, kapalı spor salonu, voleybol ve basketbol sahası ile mini çim sahayı bünyesinde barındıran modern yapıdaki okul inşaatında çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Yaklaşık 13 Milyon lira harcanacak olan okulun önümüzdeki yıl öğretime başlaması planlandı. Lise Caddesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 112 Acil Çağrı Merkezinin alt kısmında 39 bin 980 metrekarelik alanda 24 derslikli ana bina, 5 farklı bölüm için atölyeler, 128 kişilik öğrenci yurdu, spor salonundan oluşan okulun yapımı da devam ediyor. Atölyelerinde piyasada kullanılan, son teknoloji makine, cihazların bulunacağı okulun biran önce tamamlanıp, eğitime açılması planlanıyor.