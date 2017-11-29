Eğitim uygulamaları anlatıldı

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde Matematik Kulübü tarafından düzenlenen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tayyip Duman, eğitim-öğretim programlarının dört temel unsurunun olduğunu belirtti. Duman, “Bu unsurlar amaç, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirmedir. Öğrencilerimiz bu 4 temel unsur üzerinden ele alındığında niçin öğrenmeliyiz, ne amaç ile kazanımlar nelerdir ve işin mutfağı olarak tanımladığımız eğitim durumu gibi soruların cevaplarını aramaktadır. İşin mutfağı olan ve öğrencilere eğitim-öğretim davranışlarının kazandırıldığı unsuru bu konferans ile daha iyi anlayacağınız kanaatindeyim” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatma Çelik Kayapınar ve Yrd. Doç. Dr. Behsat Savaş ‘Okul öncesinden 12’inci sınıfa eğitim uygulamaları ve ortamları’ konulu konferansı, Amerika Birleşik Devletleri OHİO Üniversitesi üzerinden örneklerle dinleyicilere anlattı.