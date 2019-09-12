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Eğitim toplantısı

BOĞAZLIYAN ilçesinde 2019-2020 eğitim değerlendirme toplantısı, Kaymakam Fatih Okumuş başkanlığında yapıldı.

Eğitim toplantısı

BOĞAZLIYAN ilçesinde 2019-2020 eğitim değerlendirme toplantısı, Kaymakam Fatih Okumuş başkanlığında yapıldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Eğitim toplantısı

Toplantıya, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Milli Eğitim Şube Müdürleri Vedat Oymak,  Nazan Tok, Merkez okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, merkez muhtarları katıldı. Kaymakam Fatih Okumuş, okul güvenliği konusunda yapılması gerekenler hakkında kısa bilgi verdi. Toplantıda, okul sağlığı, ulaşım güvenliği, güvenlik tedbirleri Okul çevresindeki metruk binalar tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve taşımalı eğitim ile alakalı konular ele alındı. Okul Aile Birliği Başkanları ve okul müdürleri isteklerini dile getirdi.  Kaymakam Okumuş, okulların sorunları konusunda bire bir takip edeceğini söyledi. Okumuş, eğitimin birinci öncelikli konu olduğunu, el birliği ile eğitimde hak ettiği noktaya çıkarılması gerektiğini belirterek, eğitimde işbirliği ve koordinasyona önem verilmesini istedi.

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