Eğitim Toplantısı

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, Okul Müdürleri katıldı. Toplantıda, Okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, Okul güvenlik kameralarının tamamlanması, Uyuşturucu madde ile mücadele, Çocuk istismarı ve Eğitim kalitesinin arttırılması konuları ele alındı. Yeni öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, aynı konularla ilgili geçtiğimiz öğretim yılı boyunca uygulanan projeler, yaptırımlar, çalışmalar ele alınarak, yaşanılan aksaklıkların nedenleri de masaya yatırıldı. Yeni öğretim yılının planlaması ise bu yönde yapıldı.