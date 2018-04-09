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Eğitim Tır’ı Şefaatli’de

ŞEFAATLİ Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde konuşlandırılan, Türk Eğitim Gönülleri Vakfı Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi Tır'ı öğrencilere eğitim verdi.

Eğitim Tır’ı Şefaatli’de

ŞEFAATLİ Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde konuşlandırılan, Türk Eğitim Gönülleri Vakfı Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi Tır'ı öğrencilere eğitim verdi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Eğitim Tır’ı Şefaatli’de

Okul bahçesinde verilen eğitime Şefaatli Kaymakamı Yücel Erdem de katıldı. TIR görevlisi tarafından öğrencilere çeşitli konularda eğitim verildi.  Toplam 12 saatten oluşan Ateşböceği Eğitim Programının 6 saati Bilişim etkinliğinden, diğer 6 saati ise Matematik Eğlenerek Öğren, Fen Eğlenerek Öğren, Okuyorum Oynuyorum, Drama Atölyesi, Eğlen Öğren Hijyen etkinliklerinden oluşuyor. Bu programla çocukların teknoloji okuryazarlıklarını geliştirmeleri, yaratıcılıklarını keşfetmeleri, okuduklarını daha iyi anlamaları, kendilerini daha iyi ifade etmeleri, matematik ve fen alanındaki önyargıları kırarak, bu alandaki bilgi, becerilerini geliştirmeleri, hijyen konusunda farkındalıklarını artmaları hedefleniyor. 

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