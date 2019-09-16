Eğitim tamamlandı

Proje kapsamında Sarıkaya ilçesindeki okullarda, hayatımızın her alanında olan, artık kolay ulaşılabilir bir hale gelen dijital materyal, içeriklerin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanımına yönelik olarak başvuru sahibi kurum bünyesinde çalışan öğretmenlerin eğitilmeleri planlandı. Fatih projesi ile okullara giren etkileşimli tahta ve sınıf ortamındaki diğer dijital içerikli araçların verimli kullanımı, bu konudaki öğretmen yeterliliklerini gelişmesi ihtiyacını karşılamak açısından alınacak eğitimin faydasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yapıldı. Bu bağlamda hazırlanıp, onaylanan proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim çalışması sona erdi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2019 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında 'Çağın Gereğine Uygun Web-2 Araçları ile Eğitim Teknolojilerini Etkin Kullanabilen Öğretmen Yetiştirme Eğitim Programı’ projesi ile ilgili açılan kursa katılan gönüllü öğretmenlere sertifikaları dağıttı.