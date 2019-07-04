Eğitim tamamlandı

Eğitim koordinasyonu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından sağlandı. Eğitim Türk Patent Kurumu’ndan ilgili uzmanlar tarafından, Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası olan Miralay Şerif Bey Konağı’nda verildi. Türk Patent ve Marka Kurumundan Daire Başkanı İbrahim Yaşar, Uzmanlar Meral Mermer ve Ceren Turgut tarafından verilen eğitime toplamda 15 özel sektör ve kamu kurumundan 45 kursiyer katıldı. Gerçekleştirilen oturumlarda Patent ve Tasarım sunumları yapıldı, Marka ve Coğrafi İşaret Tescili konularında katılımcılara bilgiler verildi. Eğitim sonrasında sertifika dağıtıldı.