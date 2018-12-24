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Eğitim tamamlandı

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği gönüllülerine yönelik verilen, 8 gönüllünün katıldığı ‘İş Kulübü Eğitimi’ programı tamamlandı.

Eğitim tamamlandı

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği gönüllülerine yönelik verilen, 8 gönüllünün katıldığı ‘İş Kulübü Eğitimi’ programı tamamlandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Eğitim tamamlandı

Dernek Başkanı Halil Uğuz, İş Kulübünün kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, göçmenler gibi dezavantajlı konumdaki kişilere danışmanlık hizmeti yoluyla, iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek maksatlı bir eğitim programı olduğunu söyledi.

Uğuz, ‘’İş Kulüplerinde, bir haftalık eğitim programı ile hedef belirleme, iç motivasyon, başarı, beynin çalışma prensipleri, cv hazırlama, mülakat teknikleri, iş görüşmesi, telefon görüşmesi, işveren beklentileri, iş arama kanalları, beden dili gibi bir çok alanda aktivitelerin uygulanmasıyla kişilerin iş arama becerileri geliştirilmektedir. İş arama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen İş Kulübü eğitimleri interaktif olarak verilmektedir’’ dedi.

Eğitime katılan kursiyerlere törenle sertifikaları verildi.

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