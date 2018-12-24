Eğitim tamamlandı

Dernek Başkanı Halil Uğuz, İş Kulübünün kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, göçmenler gibi dezavantajlı konumdaki kişilere danışmanlık hizmeti yoluyla, iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek maksatlı bir eğitim programı olduğunu söyledi.

Uğuz, ‘’İş Kulüplerinde, bir haftalık eğitim programı ile hedef belirleme, iç motivasyon, başarı, beynin çalışma prensipleri, cv hazırlama, mülakat teknikleri, iş görüşmesi, telefon görüşmesi, işveren beklentileri, iş arama kanalları, beden dili gibi bir çok alanda aktivitelerin uygulanmasıyla kişilerin iş arama becerileri geliştirilmektedir. İş arama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen İş Kulübü eğitimleri interaktif olarak verilmektedir’’ dedi.

Eğitime katılan kursiyerlere törenle sertifikaları verildi.